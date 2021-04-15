В Новосибирске 14-летняя девушка упала с моста в Обь

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 75,68 (-1,57) Инвестиции, 14 апр, 13:14
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,54 (-1,38) Инвестиции, 14 апр, 13:14
Какие санкции грозят России, подорожают ли конфеты. Главное за ночь Общество, 08:54 Эксперты ВШЭ увидели риск для россиян остаться без страховой пенсии Экономика, 08:43 Как временные работники помогают компаниям сократить ФОТ на треть Pro, 08:39 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 08:34 При пожаре в селе в Свердловской области погибли пятеро детей Общество, 08:33 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 08:05 Девелопер отказался строить арену для «Спартака» в Сокольниках Спорт, 08:00 В правящей партии Японии не исключили отмену Олимпиады летом 2021 года Спорт, 07:45 Как усмирить забастовщиков в компании — инструкция Pro, 07:41 В Новосибирске 14-летняя девушка упала с моста в Обь Общество, 07:40 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 07:36 В Свердловской области при пожаре в селе пострадали четыре человека Общество, 07:33 В Москве на месте парковок предложили построить летние кафе Авто, 07:30 В Москве раскритиковали решение Байдена по выводу войск из Афганистана Политика, 07:13
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,07 +1,58% EUR/RUB ₽92,28 +1,47% EUR/USD $1,2 -0,02%
Общество ,  
0 

В Новосибирске 14-летняя девушка упала с моста в Обь

Фото: mass54 / VK
Фото: mass54 / VK

В Новосибирске спасателям поступил сигнал о 14-летней девушке, которая упала с Дмитровского моста в ледяную реку Обь. Об этом пишет региональное издание NGS со ссылкой на спасателей муниципально-аварийной службы спасения.

Первыми подростка заметили работники пожарного причала, они смогли вытащить ее из воды до прибытия спасателей. К их приезду пострадавшая была без сознания. «Видимых повреждений и переломов у нее не оказалось, видимо, удар об воду смягчил находившийся на ней пуховик», — отметили спасатели.

В парке «Зарядье» мужчина упал с Парящего моста на автомобиль
Общество

Девушку передали медикам.

Осенью 2020 года в Санкт-Петербурге с моста сорвался 29-летний мотоциклист и погиб. Он пытался перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост и упал в воду. Мужчина умер на месте.

Обь Новосибирск мост
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,07 +1,58% EUR/RUB ₽92,28 +1,47% EUR/USD $1,2 -0,02%
Материалы по теме
В Петербурге мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть разведенный мост
Общество
В парке «Зарядье» мужчина упал с Парящего моста на автомобиль
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter