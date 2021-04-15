В Новосибирске 14-летняя девушка упала с моста в Обь

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В Новосибирске спасателям поступил сигнал о 14-летней девушке, которая упала с Дмитровского моста в ледяную реку Обь. Об этом пишет региональное издание NGS со ссылкой на спасателей муниципально-аварийной службы спасения.

Первыми подростка заметили работники пожарного причала, они смогли вытащить ее из воды до прибытия спасателей. К их приезду пострадавшая была без сознания. «Видимых повреждений и переломов у нее не оказалось, видимо, удар об воду смягчил находившийся на ней пуховик», — отметили спасатели.

Девушку передали медикам.

Осенью 2020 года в Санкт-Петербурге с моста сорвался 29-летний мотоциклист и погиб. Он пытался перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост и упал в воду. Мужчина умер на месте.