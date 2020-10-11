В Петербурге мотоциклист погиб при попытке перепрыгнуть разведенный мост

В ночь на воскресенье, 11 октября, в Санкт-Петербурге погиб мотоциклист, попытавшийся перепрыгнуть разведенный Сампсониевский мост. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области, передает «Петербургский дневник».

Как пишет издание, инцидент произошел около 02:15. Мужчина 29 лет на мотоцикле Kawasaki проигнорировал ограждения и запрещающий сигнал светофора и упал в воду перед разводной частью моста.

Он скончался на месте происшествия. В ведомстве отметили, что проводится проверка.

11 октября погибли четыре человека и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области. По информации МЧС, ДТП произошло на 490-м км автодороги Москва — Архангельск. Столкнулись Subaru Impreza и ВАЗ-2114. Пострадавшего отвезли в центральную районную больницу города Сокол.