В парке «Зарядье» мужчина упал с Парящего моста на автомобиль

В парке «Зарядье» мужчина упал с Парящего моста на автомобиль

На Москворецкой набережной некоторое время было перекрыто движение после падения человека с Парящего моста в парке «Зарядье» на проезжую часть. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

«На Москворецкой набережной после падения человека с моста было перекрыто движение по одной полосе. Примерно с 16:00 до 16:30», — рассказали в ведомстве.

В администрации парка «Зарядье» подтвердили РБК, что мужчина упал с моста на проезжую часть. «Камеры видеонаблюдения парка зафиксировали, как в 16:11 посетитель заходит на Парящий мост со стороны гастрономического центра «Зарядье», не останавливаясь, с разбега перепрыгивает через стеклянное ограждение моста и падает вниз на капот автомобиля», — рассказали в администрации парка.

После падения мужчина остался жив, однако его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.