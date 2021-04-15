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Врачи объяснили легкое течение COVID у президента Аргентины «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес, несмотря на пожилой возраст, легко перенес заболевание COVID-19 благодаря тому, что до заражения успел привиться российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили врачи, осматривавшие президента, передает G1.

Медики отметили, что его легкое состояние «в значительной степени связано с защитным действием вакцины».

Путин пожелал здоровья заболевшему COVID лидеру Аргентины
Общество
<p>Альберто Фернандес</p>

62-летний Фернандес привился «Спутником V» 21 января. В начале апреля аргентинский лидер сообщил, что у него появилась легкая головная боль и поднялась температура, после чего политик решил сдать тест на антигены к коронавирусу. Результат оказался положительным.

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