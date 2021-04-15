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Общество ,  
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В Ираке при обстреле погиб турецкий военный

На севере Ирака под ракетный обстрел попала турецкая военная база, погиб военный Турции. Об этом сообщило турецкое Министерство обороны.

«Одна из трех выпущенных ракет упала в район базы, а две другие — в деревню. При нападении погиб наш боевой товарищ, ранен ребенок, проживающий в селе», — уточняется в сообщении.

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Минобороны выразило соболезнования близким погибшего.

В феврале гражданский погиб при ракетном обстреле в иракском Эрбиле. Еще пятеро человек из числа мирного населения были ранены. Травмы также получил военнослужащий США.

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