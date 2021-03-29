Литва выступила против включения «Спутника V» в ковид-паспорта ЕС

По мнению литовских властей, надо наращивать производство собственных вакцин. Пока российский препарат находится на рассмотрении регулирующего органа ЕС

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас предложил не включать российскую вакцину «Спутник V» в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации. Tакое заявление Шатунас сделал в интервью изданию Politico.

Литва «твердо убеждена, что только одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины должны стать частью Цифрового зеленого сертификата», — сказал Шатунас.

Вместо того чтобы полагаться на неодобренные препараты вроде «Спутника V», Европа должна сосредоточиться на наращивании производства собственных вакцин, в которые инвестировала. В качестве примера он привел немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac, которые получили деньги ЕС.

Российская вакцина сейчас находится в процессе рассмотрения Европейским агентством лекарственных средств, решение о включении ее в сертификат пока не принято.