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Литва выступила против включения «Спутника V» в ковид-паспорта ЕС

По мнению литовских властей, надо наращивать производство собственных вакцин. Пока российский препарат находится на рассмотрении регулирующего органа ЕС
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас предложил не включать российскую вакцину «Спутник V» в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации. Tакое заявление Шатунас сделал в интервью изданию Politico.

Литва «твердо убеждена, что только одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины должны стать частью Цифрового зеленого сертификата», — сказал Шатунас.

Вместо того чтобы полагаться на неодобренные препараты вроде «Спутника V», Европа должна сосредоточиться на наращивании производства собственных вакцин, в которые инвестировала. В качестве примера он привел немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac, которые получили деньги ЕС.

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Фото:Владислав Воднев / РИА Новости

Российская вакцина сейчас находится в процессе рассмотрения Европейским агентством лекарственных средств, решение о включении ее в сертификат пока не принято.

Сертификат, о котором идет речь, должен будет позволить гражданам, вакцинированным любым из препаратов, который одобрило EMA, въезжать в страны — члены ЕС.

Ранее издание El Pais сообщило, что европейский сертификат о вакцинации разрешит людям, привитым «Спутником V», въезжать в государства, которые одобрили этот препарат на национальном уровне. Сейчас его можно использовать в прививочной кампании в Венгрии и Словакии. Те же правила распространяются и на китайские вакцины.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Бондаренко
Спутник V ЕС Литва вакцина коронавирус
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