Сотовые операторы ответили на сообщения о протестах на Кавказе против 5G

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») выбирает место расположения базовой станции, исходя из запросов жителей об улучшении качества связи в конкретном населенном пункте. О этом РБК заявил представитель сотового оператора, комментируя сообщения о протестах на Северном Кавказе из-за строительства вышек 5G.

«Мы идем навстречу пожеланиям абонентов, заинтересованных в увеличении скорости мобильного интернета и комфортном использовании онлайн-сервисов. При строительстве новых базовых станций получаем все необходимые разрешительные документы, обязательную сертификацию также проходит и устанавливаемое на них оборудование», — отметил он.

Представитель «ВымпелКома» напомнил, что 5G с точки зрения безопасности излучаемого сигнала ничем не отличается от других стандартов связи (3G, 4G) и что в открытом доступе есть множество исследований, опровергающих гипотезы о вреде 5G.

Он добавил, что в России ни у одного из операторов связи нет сетей 5G, запущенных в постоянную коммерческую эксплуатацию.

Представитель «МегаФона» воздержался от комментариев.