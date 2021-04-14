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Сотовые операторы ответили на сообщения о протестах на Кавказе против 5G

Теле2 RU000A0JRKD2
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») выбирает место расположения базовой станции, исходя из запросов жителей об улучшении качества связи в конкретном населенном пункте. О этом РБК заявил представитель сотового оператора, комментируя сообщения о протестах на Северном Кавказе из-за строительства вышек 5G.

«Мы идем навстречу пожеланиям абонентов, заинтересованных в увеличении скорости мобильного интернета и комфортном использовании онлайн-сервисов. При строительстве новых базовых станций получаем все необходимые разрешительные документы, обязательную сертификацию также проходит и устанавливаемое на них оборудование», — отметил он.

Представитель «ВымпелКома» напомнил, что 5G с точки зрения безопасности излучаемого сигнала ничем не отличается от других стандартов связи (3G, 4G) и что в открытом доступе есть множество исследований, опровергающих гипотезы о вреде 5G.

Он добавил, что в России ни у одного из операторов связи нет сетей 5G, запущенных в постоянную коммерческую эксплуатацию.

Представитель «МегаФона» воздержался от комментариев.

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Общество
Фото:Christian Prandl / imagebroker.com / Global Look Press

В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) заявили РБК, что компания не работает в регионах Северного Кавказа, однако признали актуальность проблемы радиофобии. «Это объясняется ускорением темпов и объемов строительства на фоне масштабной цифровизации. Как следствие, люди стали обращать больше внимания на антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, строящиеся по соседству с жилыми объектами», — пояснили в компании.

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Новую волну спекуляций о губительном влиянии 5G на здоровье человека вызвали активная эксплуатация сотовыми операторами пилотных зон 5G с 2019 года и низкий уровень знаний населения о технологии, объяснил представитель «Т2 РТК Холдинга».

Он также отметил, что сотовый оператор работает с подрядчиками для предотвращения конфликтных ситуаций при строительстве новых антенно-мачтовых сооружений и установке базовых станций: «Если очевидно, что место для сайта потенциально рискованное и может спровоцировать волну негодования у местных жителей, мы стараемся по возможности найти новую позицию под строительство».

Аналитики сообщили о сложностях для 5G в России из-за санитарных норм
Технологии и медиа
Фото:Neil Hall / EPA / ТАСС

Ранее издание «Кавказ.Реалии» (признано СМИ-иноагентом) сообщило, что в 2020 году жители Северной Осетии дважды подожгли вышки сотовой связи, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани прошли митинги против их установки.

В мае 2020 года жители Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир. Глава региона Вячеслав Битаров пояснил, что это сделали люди, которые не верят в существование пандемии COVID-19 и считают, что это было организовано «какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать <...> в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать».

мобильные операторы Северный Кавказ протесты 5G новости
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