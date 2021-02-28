Власти Татарстана ответили выступившим против строительства «вышки 5G»

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Жители поселка совхоза «Пятилетка» в Татарстане выступили против установки сотовой вышки, которую они приняли за вышку 5G. В минцифре республики ответили, что на самом деле речь идет о строительстве стандартных вышек 2G, 3G и 4G. Об этом сообщает портал ProKazan.ru

По данным портала, пожилые жительницы поселка спустились в котлован, не давая техникам начать работы по установке вышки. По их мнению, излучение от вышки 5G представляет собой опасность для здоровья.

В министерстве цифрового развития Татарстана отметили, что к технологии 5G строящаяся и согласованная вышка не имеет отношения. Там устанавливается обычная вышка 2G, 3G и 4G, сообщили в ведомстве.