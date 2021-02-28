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Власти Татарстана ответили выступившим против строительства «вышки 5G»

Фото: Christian Prandl / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Christian Prandl / imagebroker.com / Global Look Press

Жители поселка совхоза «Пятилетка» в Татарстане выступили против установки сотовой вышки, которую они приняли за вышку 5G. В минцифре республики ответили, что на самом деле речь идет о строительстве стандартных вышек 2G, 3G и 4G. Об этом сообщает портал ProKazan.ru

По данным портала, пожилые жительницы поселка спустились в котлован, не давая техникам начать работы по установке вышки. По их мнению, излучение от вышки 5G представляет собой опасность для здоровья.

В министерстве цифрового развития Татарстана отметили, что к технологии 5G строящаяся и согласованная вышка не имеет отношения. Там устанавливается обычная вышка 2G, 3G и 4G, сообщили в ведомстве.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

В то же время в министерстве подчеркнули, что необходимость в этой вышке есть, поскольку она поможет расширить зону радиопокрытия и качество мобильной связи станет выше.

«Инцидент был еще 25-го числа, сотрудников полиции вызвали рабочие, монтировавшие вышку, поскольку им мешали работать. Сотрудники проверили документы, разрешающие строительство вышки, — они были в норме», — заявили РБК в МВД по Татарстану.

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Там отметили, что никаких общественно опасных действий в ходе протеста не было зафиксировано.

В свою очередь, издание «Подъем» со ссылкой на жителя поселка совхоза «Пятилетка» сообщает, что люди выступали не против самой вышки, а протестовали из-за выбора места для строительства.

«Ставят ее прямо около домов, поэтому народ собрался», — цитирует «Подъем» жителя поселка Айдара Габдуллина.

В мае жители Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир. Как пояснял глава региона Вячеслав Битаров, это сделали люди, которые не верят в существование пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и считают, что «это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать <...> в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать».

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