В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне

Фото: Геннадий Хамельянин / Global Look Press

В Санкт-Петербурге после купания в бассейне с отравлением парами хлора госпитализировали пятерых детей. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. Всего же отравились восемь несовершеннолетних.

«После проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены не менее пяти детей», — уточняется в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Проводится осмотр места происшествия <...>, назначаются необходимые экспертизы, изымается документация», — отметил СК.

Как передает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи, всего пострадали восемь детей, они отравились парами хлора.