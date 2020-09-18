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В Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора в бассейне

Фото:Геннадий Хамельянин / Global Look Press
Фото: Геннадий Хамельянин / Global Look Press

В Санкт-Петербурге после купания в бассейне с отравлением парами хлора госпитализировали пятерых детей. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. Всего же отравились восемь несовершеннолетних.

«После проведения занятий в бассейне, расположенном в одном из домов по улице Ярослава Гашека, в связи с ухудшением состояния здоровья в больницу были доставлены не менее пяти детей», — уточняется в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Проводится осмотр места происшествия <...>, назначаются необходимые экспертизы, изымается документация», — отметил СК.

В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне
Общество
Фото:Robert Carpenter / Flickr

Как передает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи, всего пострадали восемь детей, они отравились парами хлора.

«У всех ингаляционное отравление парами хлора. Пятеро детей в больницу, из них двое — легкая степень, трое — в средней степени [тяжести]. Еще трое детей — легкая степень, оказана помощь на месте с отказом от госпитализации», — уточнили на станции.

На сайте управления Роспотребнадзора по Петербургу говорится, что «выброс хлора» произошел в бассейне спортивного комплекса «Фитнес Хаус». «Предприняты незамедлительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан в зоне выброса», — отмечается в сообщении. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проводит отбор проб.

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В «Фитнес Хаус» не смогли прокомментировать РБК информацию об отравлении парами хлора.

В феврале в бассейне на базе отдыха Татарстана отравились парами хлора 18 человек. Специалисты местного управления Роспотребнадзора установили, что, хотя вода в бассейне соответствовала требованиям, предельно допустимая норма концентрации хлора в воздухе была превышена в три раза.

Санкт-Петербург бассейн хлор СК дети пострадавшие
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В Татарстане 18 человек отравились парами хлора в бассейне
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