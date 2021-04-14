СМИ сообщили о планах Британии вывести войска из Афганистана вслед за США

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Великобритания почти полностью выведет войска из Афганистана, сообщает газета The Times. Ранее о полном выводе войск до 11 сентября сообщили в США.

Газета со ссылкой на источники указывает, что британским военнослужащим в Афганистане придется трудно без американской поддержки, потому что они опираются на базы и инфраструктуру США.

Лондон может передать правительству Афганистана контроль над академией в Кабуле, где британские военные тренируют афганских солдат, сообщает Times.

По информации издания, сейчас в Афганистане остаются 750 британских солдат. Большинство из них находятся в Кабуле, в том числе занимаются охраной VIP-персон. Сейчас британские вооруженные силы переключают свое внимание на контртеррористические миссии в Африке и других регионах, отмечает газета.