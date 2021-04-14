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В штате Мэриленд полицейский застрелил подростка

Фото: MarylandStatePolice / Facebook
Фото: MarylandStatePolice / Facebook

В США в штате Мэриленд полицейский, прибывший на вызов, чтобы проверить сообщение о вооруженном подозрительном человеке, застрелил 16-летнего подростка, сообщила полиция штата.

Инцидент произошел накануне, 13 апреля. В полицейский участок поступили два анонимных звонка. Звонившие сообщили, что видели парня, который был похож на вооруженного человека и вел себя подозрительно. Прибывший для проверки информации сотрудник полиции столкнулся с подростком, вооруженным пистолетом и ножом.

Свидетели сообщили полиции, что видели, как он стоял в угрожающей стойке, как будто готовился стрелять в сотрудника полиции, перед тем, как правоохранитель ранил подростка из своего оружия. Они также сообщили, что после первого выстрела раненый пытался встать с ножом в руке, сотрудник полиции требовал от него отложить оружие, а затем выстрелил в него второй раз и вызвал скорую помощь.

Отдел по расследованию убийств полиции штата Мэриленд проводит уголовное расследование. На месте происшествия нашли пистолет для страйкбола и нож. Полицейского отправили в административный отпуск до завершения расследования инцидента.

11 апреля полицейский в Миннесоте застрелил нарушившего правила дорожного движения 20-летнего афроамериканца Даунта Райта. После проверки документов полицейские выяснили, что на Райта ранее был выдан ордер на арест, и попытались его задержать, однако тот попытался скрыться от полиции.

Райт сумел проехать несколько кварталов, а потом столкнулся с другим автомобилем, в результате чего погиб. Вместе с ним в машине ехала девушка, она была госпитализирована.

После гибели Райта в городе Бруклин-Сентер начались акции протеста. У полицейского управления города собрались около 500 человек, произошли столкновения с полицейскими. Для разгона участников акции полицейские использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Впоследствии акция переросла в беспорядки, демонстранты атаковали несколько торговых центров. После этого мэр города Майк Эллиотт временно ввел комендантский час и объявил режим ЧС.

13 апреля власти уволили управляющего города Курта Богани из-за смерти Райта. До этого на пресс-конференции с участием Богани журналисты просили раскрыть личность стрелявшего полицейского, однако тот отказался. Некоторые участники пресс-конференции обвинили чиновника в сочувствии к полицейскому, а не его жертве, сообщал СNN.

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