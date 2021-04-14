В штате Мэриленд полицейский застрелил подростка

Фото: MarylandStatePolice / Facebook

В США в штате Мэриленд полицейский, прибывший на вызов, чтобы проверить сообщение о вооруженном подозрительном человеке, застрелил 16-летнего подростка, сообщила полиция штата.

Инцидент произошел накануне, 13 апреля. В полицейский участок поступили два анонимных звонка. Звонившие сообщили, что видели парня, который был похож на вооруженного человека и вел себя подозрительно. Прибывший для проверки информации сотрудник полиции столкнулся с подростком, вооруженным пистолетом и ножом.

Свидетели сообщили полиции, что видели, как он стоял в угрожающей стойке, как будто готовился стрелять в сотрудника полиции, перед тем, как правоохранитель ранил подростка из своего оружия. Они также сообщили, что после первого выстрела раненый пытался встать с ножом в руке, сотрудник полиции требовал от него отложить оружие, а затем выстрелил в него второй раз и вызвал скорую помощь.

Отдел по расследованию убийств полиции штата Мэриленд проводит уголовное расследование. На месте происшествия нашли пистолет для страйкбола и нож. Полицейского отправили в административный отпуск до завершения расследования инцидента.

11 апреля полицейский в Миннесоте застрелил нарушившего правила дорожного движения 20-летнего афроамериканца Даунта Райта. После проверки документов полицейские выяснили, что на Райта ранее был выдан ордер на арест, и попытались его задержать, однако тот попытался скрыться от полиции.