Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 77,25 (-0,26) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 91,92 (-0,15) Инвестиции, 13:47
«Ак Барс» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина Спорт, 21:29 Феномен Reverso: что нужно знать о знаменитых часах Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 21:26 Путин рассказал президенту Финляндии об Украине и звонке Байдена Политика, 21:19 Разведка США оценила исходящие от России угрозы Политика, 21:03 Роснедра продадут месторождение угля с обязательством заказа пяти судов Бизнес, 20:53 Apple анонсировала презентацию Технологии и медиа, 20:53 Как понять свои финансовые цели и выбрать инвестиционную стратегию РБК и СберПервый, 20:49 «Локомотив» заявил о недоумении от безнаказанности оскорблявших Гилерме Спорт, 20:47 В Минсельхозе заявили, что не рассматривают мер по ценам на мясо птицы Экономика, 20:27 Экс-президент «Спартака» назвал решение КДК о вратаре «Локомотива» цирком Спорт, 20:20 После критики Захаровой из материала CNN исчезли кадры с бронетехникой Политика, 20:07 Как правильно выбрать летнюю резину. Инструкция РБК и Nokian Tyres, 20:06 Женская сборная России по футболу отобралась на чемпионат Европы Спорт, 20:02 Эрдоган объявил об ужесточении мер против коронавируса в Турции Общество, 19:56
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,88 -1,94% EUR/RUB ₽90,64 -1,66% EUR/USD $1,19 +0,29%
Технологии и медиа ,  
0 

Apple анонсировала презентацию

Apple AAPL $134,19 +2,22% Купить
Тим Кук
Тим Кук (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Компания Apple 20 апреля в 20:00 мск проведет презентацию, сообщается на сайте компании. В сообщении не указано, что именно будет представлено на мероприятии. При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что во второй половине апреля Apple планирует показать новую iPad Pro. В частности, разработчики хотят представить интегрированную в iPad Pro технологию светодиодов MiniLED для подсветки экрана.

iPhone 12 и другие гаджеты: какие продукты представила Apple
Фотогалерея 

Осенью прошлого года Apple провела три презентации своей продукции. В сентябре были представлены «умные» часы Apple Watch Series 6. Они оснащены датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Устройство может определить этот показатель за 15 секунд исходя из цвета крови.

Кроме того, было представлено два новых планшета: iPad со старым дизайном, у которого более мощный процессор, и iPad Air с обновленным дизайном.

В октябре компания показала несколько версий нового iPhone 12 и «умную» колонку HomePod mini. В представленных устройствах компания сделала ставку на интернет 5G. Тогда же Apple объявила об отказе от наушников и блоков питания в продаваемых комплектах из соображений экологичности.

В ноябре компания представила первый собственный процессор для Mac на базе архитектуры ARM, новую операционную систему macOS Big Sur, новый MacBook Air, компьютер Mac Mini и MacBook Pro.

Apple презентация iPad
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,88 -1,94% EUR/RUB ₽90,64 -1,66% EUR/USD $1,19 +0,29%
Материалы по теме
Apple объявила цены на новые MacBook в России
Технологии и медиа
Суд рассмотрит иск российского изобретателя к Huawei, Apple и Samsung
Технологии и медиа
Apple разрешила сервисам из России официально чинить ее гаджеты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter