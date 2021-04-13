Apple анонсировала презентацию

Тим Кук (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Компания Apple 20 апреля в 20:00 мск проведет презентацию, сообщается на сайте компании. В сообщении не указано, что именно будет представлено на мероприятии. При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что во второй половине апреля Apple планирует показать новую iPad Pro. В частности, разработчики хотят представить интегрированную в iPad Pro технологию светодиодов MiniLED для подсветки экрана.

Осенью прошлого года Apple провела три презентации своей продукции. В сентябре были представлены «умные» часы Apple Watch Series 6. Они оснащены датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Устройство может определить этот показатель за 15 секунд исходя из цвета крови.

Кроме того, было представлено два новых планшета: iPad со старым дизайном, у которого более мощный процессор, и iPad Air с обновленным дизайном.

В октябре компания показала несколько версий нового iPhone 12 и «умную» колонку HomePod mini. В представленных устройствах компания сделала ставку на интернет 5G. Тогда же Apple объявила об отказе от наушников и блоков питания в продаваемых комплектах из соображений экологичности.