В Минсельхозе заявили, что не рассматривают мер по ценам на мясо птицы
Минсельхоз не рассматривает введение прямого регулирования цен на мясо птицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются», — говорится в сообщении. Там, в частности, указали, что министерство не может по правилам устанавливать предельно допустимые розничные цены.
О том, что власти могут зафиксировать стоимость мяса птицы, ранее писала газета «Коммерсантъ». Газета ссылалась на аудиозапись заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами 13 апреля. В ходе него замглавы Минсельхоза Оксана Лут сказала, что стоимость мяса птицы и яиц в России за последние 60 дней выросла более чем на 10%. Как написала газета, это дает властям право установить предельные цены на такую продукцию, добавила Лут. При этом, как передает «Коммерсантъ», решение об установлении такого ценового регулирования будет, вероятнее всего, принято.
В комментарии РБК генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал, что на заседании с участием Минсельхоза, касающемся ценовой ситуации на рынках продовольствия, упоминалось постановление № 530. Оно было принято еще в 2010 году и устанавливает предельные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.