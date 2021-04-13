В Минсельхозе заявили, что не рассматривают мер по ценам на мясо птицы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минсельхоз не рассматривает введение прямого регулирования цен на мясо птицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются», — говорится в сообщении. Там, в частности, указали, что министерство не может по правилам устанавливать предельно допустимые розничные цены.

О том, что власти могут зафиксировать стоимость мяса птицы, ранее писала газета «Коммерсантъ». Газета ссылалась на аудиозапись заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами 13 апреля. В ходе него замглавы Минсельхоза Оксана Лут сказала, что стоимость мяса птицы и яиц в России за последние 60 дней выросла более чем на 10%. Как написала газета, это дает властям право установить предельные цены на такую продукцию, добавила Лут. При этом, как передает «Коммерсантъ», решение об установлении такого ценового регулирования будет, вероятнее всего, принято.

В комментарии РБК генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал, что на заседании с участием Минсельхоза, касающемся ценовой ситуации на рынках продовольствия, упоминалось постановление № 530. Оно было принято еще в 2010 году и устанавливает предельные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.