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В Минсельхозе заявили, что не рассматривают мер по ценам на мясо птицы

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минсельхоз не рассматривает введение прямого регулирования цен на мясо птицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Меры прямого регулирования цен на птицеводческую продукцию на площадке Минсельхоза России не рассматриваются», — говорится в сообщении. Там, в частности, указали, что министерство не может по правилам устанавливать предельно допустимые розничные цены.

О том, что власти могут зафиксировать стоимость мяса птицы, ранее писала газета «Коммерсантъ». Газета ссылалась на аудиозапись заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами 13 апреля. В ходе него замглавы Минсельхоза Оксана Лут сказала, что стоимость мяса птицы и яиц в России за последние 60 дней выросла более чем на 10%. Как написала газета, это дает властям право установить предельные цены на такую продукцию, добавила Лут. При этом, как передает «Коммерсантъ», решение об установлении такого ценового регулирования будет, вероятнее всего, принято.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В комментарии РБК генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал, что на заседании с участием Минсельхоза, касающемся ценовой ситуации на рынках продовольствия, упоминалось постановление № 530. Оно было принято еще в 2010 году и устанавливает предельные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

По словам Лахтюхова, обсуждение было «скорее в векторе того, что оно (постановление. — РБК) действует и забывать об этом нельзя».

«Кроме того, как я отмечал на совещании, отпускные цены производителей на мясо птицы снижаются на протяжении уже нескольких недель», — добавил глава союза.

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В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, по которому правительство может само решать вопрос об установлении предельных цен на социально значимые продукты. К таким продуктам относятся в том числе мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы и овощи. Раньше к такому регулированию кабмин мог прибегнуть, только если цены поднимались выше чем на 30%. Теперь это ограничение снято.

Минсельхоз цены мясо птицы
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