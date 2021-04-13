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«Яндекс» ответил на обвинения ФАС в ограничении конкуренции

«Яндекс» YNDX ₽4 606 -5,12% Купить
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Компания «Яндекс» не согласна с Федеральной антимонопольной службой, которая обвинила компанию в ограничении конкуренции и завела против нее дело. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Яндекса».

«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям», — указали в пресс-службе.

Там отметили, что к такой технологии прибегают свыше 30 тыс. компаний. «Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров», — заключили представители «Яндекса».

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за «колдунщиков»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Предупреждение компании ФАС вынесла в конце февраля. Тогда служба указывала, что «Яндекс» в поисковой выдаче предоставляет преференции собственным сервисам: «Яндекс.Вертикали» (объединяет «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» и «Кинопоиску».

Реклама этих сервисов появляется в «колдунщиках» — интерактивных виджетах, которые всплывают на странице результатов поиска после рекламы и перед органической выдачей — прогнозом погоды, переводом слова или картинкой. По мнению ФАС, сервисам, которые не принадлежат «Яндексу», попасть в «колдунщики» тяжелее.

Ведомство обязало компанию прекратить предоставлять преимущество своим сервисам, полностью раскрыть для остальных компаний свой механизм продвижения ссылок и привлечения внимания пользователей, а также дать другим возможность воспользоваться этими механизмами. Кроме того, поисковая выдача, согласно требованию ФАС, должна формироваться по единым правилам ранжирования.

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В «Яндексе» тогда заявили, что исполнение всех этих требований может ухудшить качество поиска для пользователей и конкурентное положение компании.

Поскольку до 1 апреля требования ФАС исполнены не были, 13 апреля антимонопольное ведомство возбудило дело в отношении «Яндекса». Согласно ст. 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), компанию могут оштрафовать.

недобросовестная конкуренция ФАС новости «Яндекс»
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