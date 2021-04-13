«Яндекс» ответил на обвинения ФАС в ограничении конкуренции

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Компания «Яндекс» не согласна с Федеральной антимонопольной службой, которая обвинила компанию в ограничении конкуренции и завела против нее дело. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Яндекса».

«Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске — это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям», — указали в пресс-службе.

Там отметили, что к такой технологии прибегают свыше 30 тыс. компаний. «Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров», — заключили представители «Яндекса».

Предупреждение компании ФАС вынесла в конце февраля. Тогда служба указывала, что «Яндекс» в поисковой выдаче предоставляет преференции собственным сервисам: «Яндекс.Вертикали» (объединяет «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» и «Кинопоиску».