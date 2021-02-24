В «Яндексе» предсказали ухудшение поиска после исполнения требований ФАС

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Исполнение всех требований к инструментам поиска «Яндекса», которые Федеральная антимонопольная служба предъявила компании, ухудшит качество поиска для пользователей, а значит — и положение «Яндекса» по сравнению с конкурентами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

ФАС ранее вынесла предупреждение «Яндексу» и потребовала в течение месяца прекратить дискриминировать в поисковой выдаче ссылки на конкурирующие компании. В предупреждении ФАС говорится, что «Яндекс» в своей поисковой выдаче предоставляет преимущество собственным сервисам, которые появлялись в так называемых «колдунщиках» — интерактивны виджетах, которые возникают на странице с результатами поиска.

«Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также указали, что специальные ответы сервисов — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов. Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя, говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. «Яндекс» готов ее аудировать и открыто про нее рассказывать.