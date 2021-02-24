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В «Яндексе» предсказали ухудшение поиска после исполнения требований ФАС

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Исполнение всех требований к инструментам поиска «Яндекса», которые Федеральная антимонопольная служба предъявила компании, ухудшит качество поиска для пользователей, а значит — и положение «Яндекса» по сравнению с конкурентами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

ФАС ранее вынесла предупреждение «Яндексу» и потребовала в течение месяца прекратить дискриминировать в поисковой выдаче ссылки на конкурирующие компании. В предупреждении ФАС говорится, что «Яндекс» в своей поисковой выдаче предоставляет преимущество собственным сервисам, которые появлялись в так называемых «колдунщиках» — интерактивны виджетах, которые возникают на странице с результатами поиска.

«Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также указали, что специальные ответы сервисов — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов. Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя, говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. «Яндекс» готов ее аудировать и открыто про нее рассказывать.

Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса», например из «Википедии», «Амедиатеки» или сервиса Youla, говорится в сообщении компании. В нем отмечается, что на текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тыс. сайтов в поисковой выдаче «Яндекса», среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и др.

ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками»
Бизнес
Фото:Максим Змеев / Reuters

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Требования ФАС нужно исполнить в течение месяца. Каждые десять дней «Яндекс» должен информировать ФАС о ходе их выполнения. Если компания не примет меры в соответствии с предупреждением, против нее может быть возбуждено антимонопольное дело.

Еще в 2019 году на занижение ссылок в поисковой выдаче «Яндекса» пожаловались пять компаний: сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и портал для поиска специалистов Profi.ru. По их версии, «Яндекс» отдавал преимущество в поиске собственным сервисам.

Собственные сервисы, как указывали в 2019 году недовольные ситуацией компании, «Яндекс» ставил в «колдунщики». Например, в ответ на запрос «купить авто» выдавались «колдунщики» с контентом auto.ru.

Генпрокуратура не нашла нарушений в работе "Яндекса"
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Глава «Яндекса» Тигран Худавердян в ноябре 2020 года в интервью РБК, отвечая на претензии, пояснил, что алгоритм с «колдунщиком» позволяет поисковику успешно конкурировать с другими поисковыми системами, например Google. «Можно было бы предписать поисковым системам — «Яндексу», например, чтобы все результаты были одинаковыми, просто ссылки и заголовок на странице. Но потеряет потребитель, потому что такая «стерилизация» приведет к ухудшению продукта», — пояснял он.

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