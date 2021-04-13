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Экономика ,  
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Мишустин сообщил о выделенных 650 млрд руб. на поддержку семей с детьми

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские власти за год направили на выплаты малоимущим семьям с детьми уже более 650 млрд руб. Об этом 13 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным координационного центра правительства, передает ТАСС.

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«Уже выплачено более 650 млрд руб.», — отметил Мишустин.

Он добавил, что сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трех лет и от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты приходят автоматически на карточки родителей.

Премьер-министр подчеркнул, что из-за востребованности этой меры портал государственных услуг не выдержал нагрузки в количестве 13,5 тыс. обращений в минуту.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей с низким доходом. Выплаты полагаются семьям, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума. Выплаты начались с 1 июня в размере 50% от регионального прожиточного минимума.

В марте 2021 года Путин ввел ранжирование размера выплаты на детей от трех до семи лет. Теперь выплаты могут быть назначены не только в размере 50%, но 75 или 100% от прожиточного минимума по региону.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин заявил о дополнительной поддержке семей с детьми. В частности, он предложил установить выплаты в размере 5 тыс. руб. на три месяца (с апреля по июнь) всем российским семьям, которые имеют детей в возрасте до трех лет.

Михаил Мишустин Владимир Путин выплаты дети
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