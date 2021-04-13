Мишустин сообщил о выделенных 650 млрд руб. на поддержку семей с детьми
Российские власти за год направили на выплаты малоимущим семьям с детьми уже более 650 млрд руб. Об этом 13 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения президентом Владимиром Путиным координационного центра правительства, передает ТАСС.
«Уже выплачено более 650 млрд руб.», — отметил Мишустин.
Он добавил, что сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трех лет и от трех до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты приходят автоматически на карточки родителей.
Премьер-министр подчеркнул, что из-за востребованности этой меры портал государственных услуг не выдержал нагрузки в количестве 13,5 тыс. обращений в минуту.