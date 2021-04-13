Мишустин рассказал Путину об «облюбовавшем» место в «Крыму» вице-премьере

Михаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru / Михаил Метцель)

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел экскурсию для президента Владимира Путина по координационному центру правительства и показал переговорную «Крым», которую, по его словам, «облюбовал» один из вице-премьеров, передает «РИА Новости».

«Тут работают все вице-премьеры, но особенно часто — Дмитрий Григоренко, он «облюбовал» себе место в переговорной комнате «Крым», — сообщил премьер-министр. Мишустин добавил, что «все туда хотели».

Мишустин рассказал, что в центре ежедневно работают около 120 человек — сотрудники ведомств и представители бизнеса. Имеются комнаты для переговоров, которые, по словам премьера, названы в честь российских полуостровов, а открытые пространства названы именами российских рек.

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В центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на основе которых правительство строит «аналитические инструменты». «Это, я бы сказал, такая новая модель государственного управления, основанная на первичных данных», — подчеркнул Мишустин.