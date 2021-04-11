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Синоптики допустили рекордно теплую погоду в Москве в среду

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве до четверга будет сохраняться теплая, солнечная и сухая погода, в среду может быть установлен новый температурный рекорд, сообщил РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москву скоро придет июньское, да еще и рекордное тепло, которого не было почти 60 лет», — сообщил синоптик.

Тишковец сообщил, что температура воздуха в столице может подняться до плюс 22 градусов в дневные часы. Кроме того, есть возможность, что будет побит рекорд по температуре дня 14 апреля, зафиксированный столичными метеорологами еще в 1962 году, когда столбики термометров в этот день поднялись до плюс 20,8 градуса.

Тишковец отметил, что с 10 апреля началась «фенологическая весна», то есть когда среднесуточная температура воздуха устойчиво стала превышать плюс пять градусов. Он сообщил, что уже стартовали механизмы повсеместного пробуждения природы и миграции птиц.

Синоптик также указал на своевременную необходимость менять автошины на летний вариант эксплуатации и сказал, что сейчас делать это «можно смело».

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Ранее в Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в центре Европейской России. По словам научного руководителя центра Романа Вильфанда, это объясняется влиянием мощных антициклонов, быстрым сходом снега, а также потоками теплого воздуха с юга.

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