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В США несколько человек пострадали при стрельбе в школе Теннесси

В США в результате стрельбы в школе города Ноксвилл (штат Теннесси) пострадали несколько человек, в том числе полицейский. Об этом сообщил в Twitter городской департамент полиции.

«Сообщается о нескольких жертвах огнестрельного оружия, в том числе об одном офицере департамента», — говорится в сообщении.

По американскому образцу: как в США борются со стрельбой в школах
Общество
Фото:Andrew Cullen / Reuters

Другие подробности инцидента не уточняются.

The Associated Press сообщает со ссылкой на власти, что в результате стрельбы в школе Теннесси погиб один человек, и был ранен полицейский.

Как пишет агентство, на прошлой неделе власти штата приняли закон, который разрешает после достижения 21-летия носить при себе открыто или скрыто огнестрельное оружие (но не длинноствольное) без предварительной проверки биографических данных и специального обучения. Одновременно были ужесточены наказания, связанные с нарушением законов в сфере огнестрельного оружия.

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В начале марта 15-летний подросток открыл огонь в своей школе в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас). Погиб один ученик того же возраста, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что мотивы преступления пока неизвестны, но скорее всего, стрельба «была не случайной, а целенаправленной».

школа США стрельба Теннеси
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