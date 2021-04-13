В США несколько человек пострадали при стрельбе в школе Теннесси

В США в результате стрельбы в школе города Ноксвилл (штат Теннесси) пострадали несколько человек, в том числе полицейский. Об этом сообщил в Twitter городской департамент полиции.

«Сообщается о нескольких жертвах огнестрельного оружия, в том числе об одном офицере департамента», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не уточняются.

The Associated Press сообщает со ссылкой на власти, что в результате стрельбы в школе Теннесси погиб один человек, и был ранен полицейский.