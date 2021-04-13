В Забайкалье три человека погибли при пожаре в жилом доме

В поселке Новокручининский Забайкальского края загорелся жилой дом, погибли три человека, включая ребенка. Об этом говорится на сайте краевого главка МЧС.

«В ходе тушения пожара в 4:50 было обнаружено тело ребенка 2018 г.р. <...> В ходе разбора и проливки конструкций дома в 5:10 обнаружены тела мужчины и женщины 1968 г.р.», — уточняется в сообщении.

Из-за того, что возгорание поздно обнаружили, дом площадью 42 кв м был полностью уничтожен огнем.

Ранее в селе Таштыпского района Хакасии в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Еще двое попали в больницу с отравлением угарным газом и ожогами. По предварительной информации, мать детей отлучилась из дома, оставив их на отца. Тот заснул и пропустил, как один ребенок поджог спичками мебель. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.