В США подросток погиб в результате стрельбы в школе

Подросток скончался в результате стрельбы в школе в американском городе Пайн-Блафф (штат Арканзас). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

Сообщение о стрельбе поступило в 9:59 по местному времени (18.59 мск). По прибытии в школу полицейские обнаружили 15-летнего подростка с огнестрельным ранением. Его сначала доставили в ближайшую больницу, а затем перевели в детскую больницу в столице штата, где он позже умер.

Стрельбу в школе устроил другой 15-летний ученик, его задержали. В полиции сообщили, что мотивы преступления пока неизвестны, но скорее всего, стрельба «была не случайной, а целенаправленной».

Как сообщает CNN со ссылкой на администрацию школы, больше никто из учеников не пострадал. В связи с инцидентом очные занятия отменяются.