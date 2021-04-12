Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО
Глава государства сможет назначать директора Федеральной службы охраны (ФСО) только после проведения консультаций с Советом Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Федеральная служба охраны — спецслужба, занимающаяся охраной президента страны, членов правительства и других официальных лиц. С 2016 года службу возглавляет Дмитрий Кочнев, получивший в 2020-м звание генерала армии.