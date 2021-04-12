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Политика ,  
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Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава государства сможет назначать директора Федеральной службы охраны (ФСО) только после проведения консультаций с Советом Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Федеральная служба охраны — спецслужба, занимающаяся охраной президента страны, членов правительства и других официальных лиц. С 2016 года службу возглавляет Дмитрий Кочнев, получивший в 2020-м звание генерала армии.

Ранее главу ФСО назначал только глава государства. При этом президент по-прежнему будет назначать заместителей директора службы, а также определять их число.

В ноябре прошлого года Путин подписал поправки в законы во исполнение принятых летом поправок в Конституцию. Они предусматривают новый порядок назначения министров силового блока. Как и в случае с главой ФСО, теперь глава государства может их утверждать на должность только после того, как проведет консультации с Совфедом.

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ФСО назначение президент Совфед
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