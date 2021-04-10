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ФСО разрешила туристам проносить в Кремль еду и напитки

Федеральная служба охраны (ФСО) обновила правила посещения Московского Кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Впервые разрешено проносить с собой небольшие рюкзаки, безалкогольные напитки и еду. При этом жидкость должна быть в прозрачных емкостях определенного размера. Продукты также должны быть в прозрачной упаковке.

Время посещения Кремля в период с мая по сентябрь и в дни зимних школьных каникул увеличивается. В обычное время Кремль продолжит работать с десяти утра до пяти вечера ежедневно, за исключением четверга. Мавзолей и территория некрополя у Кремлевской стены будут открыты для посещения ежедневно с десяти утра до часу дня, кроме понедельника и пятницы. Общенациональный мемориал воинской славы в Александровском саду открыт круглосуточно.

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Открыты новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню. На территорию Кремля, некрополя и Мавзолея впервые смогут попасть люди с ограниченными возможностями на колясках.

«Обновленные правила посещения Московского Кремля существенно упростили требования к посетителям, они ориентированы на современные походы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов», — пояснил ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

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Среди ограничений в новых правилах запрещено использовать в Кремле беспилотники, петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах, приходить в состоянии опьянения. Запрещена съемка без особого разрешения в Мавзолее.

Ранее правила посещения Кремля обновлялись четыре раза. Последний раз их корректировали в 2012 году. Поскольку Кремль является резиденцией президента, в нем есть охраняемые зоны, закрытые для туристов. 

ФСО Кремль новые правила
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