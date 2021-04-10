ФСО разрешила туристам проносить в Кремль еду и напитки

Федеральная служба охраны (ФСО) обновила правила посещения Московского Кремля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Впервые разрешено проносить с собой небольшие рюкзаки, безалкогольные напитки и еду. При этом жидкость должна быть в прозрачных емкостях определенного размера. Продукты также должны быть в прозрачной упаковке.

Время посещения Кремля в период с мая по сентябрь и в дни зимних школьных каникул увеличивается. В обычное время Кремль продолжит работать с десяти утра до пяти вечера ежедневно, за исключением четверга. Мавзолей и территория некрополя у Кремлевской стены будут открыты для посещения ежедневно с десяти утра до часу дня, кроме понедельника и пятницы. Общенациональный мемориал воинской славы в Александровском саду открыт круглосуточно.

Открыты новые туристические зоны и выход посетителей через Спасскую башню. На территорию Кремля, некрополя и Мавзолея впервые смогут попасть люди с ограниченными возможностями на колясках.