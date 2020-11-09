Путин подписал закон о новом порядке назначения глав ФСБ и СВР

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законы «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке», которые приводят их в соответствие с обновленной Конституцией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, меняется порядок назначения на должности руководителей федеральных министерств и ведомств, которые относятся к «силовому блоку» и находятся в непосредственном подчинении у президента. Они назначаются на должность после консультаций президента с Советом Федерации, куда глава государства вносит соответствующие кандидатуры. Верхняя палата не позднее недельного срока должна информировать президента о результатах рассмотрения кандидатов.

Также вводится запрет на вид на жительство на территории иностранного государства для военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также сотрудников внешней разведки, если это не обусловлено оперативно-служебной или разведывательной деятельностью.

Ранее, в соответствии с Конституцией, Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства. Согласно закону, кандидатуры на должности министров (кроме силового блока) должны быть сначала одобрены и утверждены Госдумой, после чего они назначаются президентом.