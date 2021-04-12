В Москве появилась мемориальная доска космонавту Алексею Леонову

В Москве в День космонавтики открыли мемориальную доску первому человеку, вышедшему в открытый космос, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Алексею Леонову. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Мемориальная доска находится на улице Маши Порываевой, дом 11, строение 3. В этом доме Леонов работал почти 30 лет. Доска изготовлена из бронзы и спроектирована скульптором Ярославом Бородиным и архитектором Юлией Ефремовой.

Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сегодня Кемеровская область). В 1937 году его отец был репрессирован за конфликт с председателем колхоза, после чего семья лишилась дома и имущества. В 1939 году отец был реабилитирован, и семья переехала в Кемерово. В 1955 году Леонов окончил 10-ю Военную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, в 1957 году — Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ). 18–19 марта 1965 года вместе с Павлом Беляевым Леонов совершил полет как второй пилот на корабле «Восход-2» и стал первым вышедшим в открытый космос человеком. В июле 1975 года он отправился в космос во второй раз как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного с США пилотируемого полета. Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет.