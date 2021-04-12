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Общество ,  
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В Москве появилась мемориальная доска космонавту Алексею Леонову

Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве в День космонавтики открыли мемориальную доску первому человеку, вышедшему в открытый космос, дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Алексею Леонову. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Мемориальная доска находится на улице Маши Порываевой, дом 11, строение 3. В этом доме Леонов работал почти 30 лет. Доска изготовлена из бронзы и спроектирована скульптором Ярославом Бородиным и архитектором Юлией Ефремовой.

«Мы мечтали быть первыми»: каким был космонавт Алексей Леонов
Фотогалерея 

Леонов родился в 1934 году в селе Листвянка Западно-Сибирского края (сегодня Кемеровская область). В 1937 году его отец был репрессирован за конфликт с председателем колхоза, после чего семья лишилась дома и имущества. В 1939 году отец был реабилитирован, и семья переехала в Кемерово. В 1955 году Леонов окончил 10-ю Военную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, в 1957 году — Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ). 18–19 марта 1965 года вместе с Павлом Беляевым Леонов совершил полет как второй пилот на корабле «Восход-2» и стал первым вышедшим в открытый космос человеком. В июле 1975 года он отправился в космос во второй раз как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного с США пилотируемого полета. Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет.

В марте 2020 года «Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы, рассказывающие о программе первого в мире выхода человека в открытый космос. В документах оказались подписи и пометки главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева, а также стенограмма послеполетных докладов Беляева и Леонова.

мемориальная доска Москва Леонов космонавт
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Материалы по теме
«Мы мечтали быть первыми»: каким был космонавт Алексей Леонов
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«Роскосмос» рассекретил документы о первом выходе в открытый космос
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