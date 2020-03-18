Роскосмос рассекретил документы о первом выходе в открытый космос

Космонавт Леонов А. А. в открытом космосе во время полета КК «Восход-2» (Фото: «Роскосмос»)

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы, рассказывающие о программе первого в мире выхода человека в открытый космос. Материалы размещены на сайте ведомства.

«Документы хранят в себе зримые следы творцов отечественной ракетно-космической техники», — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. Например, в рассекреченных бумагах можно увидеть подписи и пометки, сделанные руками главного конструктора ОКБ-1 Сергея Королева, председателя Государственной комиссии Георгия Тюлина, а также представителей руководства страны.

Также среди рассекреченных документов — стенограмма послеполетных докладов командира корабля «Восход-2» Павла Беляева и летчика-космонавта Алексея Леонова, а также различные фото- аудио- и видеоматериалы.

Ровно 55 лет назад — 18 марта 1965 года — советский летчик-космонавт Алексей Леонов покинул космический корабль и вышел в открытый космос.