В Париже неизвестный открыл стрельбу рядом с больницей

Фото: Christophe Ena / AP

В Париже неизвестный открыл стрельбу рядом с больницей им. Анри Дюнана. Об этом сообщают Le Parisien и телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

По данным СМИ, стрельба произошла на улице Мишель-Анж в 16-м округе Парижа. В результате ранены мужчина и женщина. Они доставлены в больницу.

По данным BFM TV, раненая женщина работала охранником больницы. Само лечебное заведение находится в ведении французского Красного Креста. Позднее Le Parisien и AFP сообщили, что один из раненых скончался.

Стрелок сбежал с места события. France Bleu со ссылкой на источник в парижской полиции утверждает, что нападавший скрылся на велосипеде. Сейчас злоумышленника объявили в розыск.