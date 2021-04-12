Общество , 12 апр, 04:50
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Двухлетнего ребенка ранили при стрельбе на парковке ТЦ в Сиэтле
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сиэтл, сообщается в Twitter местной полиции.
Газета The Seattle Times со ссылкой на полицейских сообщает о трех раненых. Среди них — двухлетний ребенок. Малыша госпитализировали, его состояние оценивается как критическое.
Стрельба произошла рядом с торговым центром. Вооруженный человек открыл огонь по стоянке, на которой находились люди. Полицейские оцепили место происшествия.
О стрелявшем пока ничего не известно. Его мотивы неясны.