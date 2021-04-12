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Мишустину в МАИ показали «препарированный» космический корабль

Михаил Мишустин (на первом плане слева) и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (слева на втором плане) во время посещения Московского авиационного института в День космонавтики
Михаил Мишустин (на первом плане слева) и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (слева на втором плане) во время посещения Московского авиационного института в День космонавтики (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министру России Михаилу Мишустину во время визита в Московский авиационный институт показали советский космический корабль «Союз» в препарированном горизонтальном положении. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мишустину показали подлинник корабля в разделенном на модули виде. Экспозиция включает в себя аппарат, который побывал в космосе, он состоит из двигателя и орбитального модуля, вмещающего трех человек. На вопрос премьер-министра об экипаже корабля сотрудники центра рассказали, что одним из членов экипажа был 18-й советский космонавт, дважды герой СССР Валерий Кубасов.

«Кубасов ваш выпускник, кстати, МАИ», — уточнил Мишустин.

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Также главе правительства продемонстрировали российскую автоматическую межпланетную станцию «Марс-96», предназначенную для исследования Марса, и лунный посадочный корабль комплекса Н1-Л3, разработанный для высадки на поверхность Луны.

Ранее сообщалось, что в День космонавтики президент России Владимир Путин посетит город Энгельс Саратовской области, побывает на месте приземления Юрия Гагарина после полета в космос и проведет совещание по развитию космической деятельности в стране.

Михаил Мишустин МАИ космический корабль космос
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