Мишустину в МАИ показали «препарированный» космический корабль

Михаил Мишустин (на первом плане слева) и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков (слева на втором плане) во время посещения Московского авиационного института в День космонавтики (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министру России Михаилу Мишустину во время визита в Московский авиационный институт показали советский космический корабль «Союз» в препарированном горизонтальном положении. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мишустину показали подлинник корабля в разделенном на модули виде. Экспозиция включает в себя аппарат, который побывал в космосе, он состоит из двигателя и орбитального модуля, вмещающего трех человек. На вопрос премьер-министра об экипаже корабля сотрудники центра рассказали, что одним из членов экипажа был 18-й советский космонавт, дважды герой СССР Валерий Кубасов.

«Кубасов ваш выпускник, кстати, МАИ», — уточнил Мишустин.

Также главе правительства продемонстрировали российскую автоматическую межпланетную станцию «Марс-96», предназначенную для исследования Марса, и лунный посадочный корабль комплекса Н1-Л3, разработанный для высадки на поверхность Луны.