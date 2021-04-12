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Бизнес ,  
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Хуситы заявили о нападении на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco

Фото: Amr Nabil / AP
Фото: Amr Nabil / AP

Несколько нефтяных объектов Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии подверглись атакам с дронов со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah, передает Bloomberg.

«С вечера воскресенья до утра понедельника хуситы атаковали объекты Saudi Aramco на восточном нефтяном терминале Джубайля и в западном городе Джидда с помощью дронов со взрывчаткой», — цитирует Bloomberg выступление представителя хуситов Яхья Сари.

Агентство Reuters со ссылкой на Twitter представителя повстанцев уточнило, что армией были выпущены 17 дронов и две баллистические ракеты по объектам на территории Саудовской Аравии.

«В ответ на эскалацию агрессии и несправедливую осаду Йемена Йеменские вооруженные силы с помощью ракетных войск и авиации беспилотников провели совместную наступательную операцию», — сообщил также Яхья в Twitter.

Он уточнил, что десять беспилотников атаковали объекты НМЗ Saudi Aramco в городах Джидда и Джубайль на территории королевства. По его словам, ракетные удары с помощью пяти беспилотников и двух баллистических ракет также были нанесены по военным объектам возле городов Хамис-Мушайт и Джизан.

Bloomberg со ссылкой на саудовский телеканал Al Ekhbariya сообщил, что саудовским военным удалось перехватить несколько вооруженных беспилотников и по крайней мере одну баллистическую ракету, выпущенную в направлении района Джазан.

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Фото:Amr Nabil / AP

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В марте военные дроны хуситов атаковали крупнейший нефтяной экспортный порт Саудовской Аравии Рас-Таннура. Налету со стороны моря подвергся в том числе резервуар для хранения нефти. Тогда в результате атак никто не пострадал, а ущерб нефтяной инфраструктуре нанесен не был.

В ноябре прошлого года хуситы нанесли удар по нефтяным объектам Saudi Aramco в городе Джидда. Эр-Рияд заявлял, что атака не причинила ущерба, так как от попадания ракеты пострадал лишь один из 13 резервуаров, пожар на котором удалось потушить за 40 минут.

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Фото:Hani Mohammed / AP

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская военная коалиция при поддержке США с 2015 года ведет противостояние с повстанцами-хуситами (шиитская группировка «Ансар Аллах»), которые захватили власть в Йемене.

Саудовская Аравия хуситы НПЗ Saudi Aramco
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