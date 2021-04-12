Хуситы заявили о нападении на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco

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Несколько нефтяных объектов Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии подверглись атакам с дронов со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщил йеменский телеканал Al-Masirah, передает Bloomberg.

«С вечера воскресенья до утра понедельника хуситы атаковали объекты Saudi Aramco на восточном нефтяном терминале Джубайля и в западном городе Джидда с помощью дронов со взрывчаткой», — цитирует Bloomberg выступление представителя хуситов Яхья Сари.

Агентство Reuters со ссылкой на Twitter представителя повстанцев уточнило, что армией были выпущены 17 дронов и две баллистические ракеты по объектам на территории Саудовской Аравии.

«В ответ на эскалацию агрессии и несправедливую осаду Йемена Йеменские вооруженные силы с помощью ракетных войск и авиации беспилотников провели совместную наступательную операцию», — сообщил также Яхья в Twitter.

Он уточнил, что десять беспилотников атаковали объекты НМЗ Saudi Aramco в городах Джидда и Джубайль на территории королевства. По его словам, ракетные удары с помощью пяти беспилотников и двух баллистических ракет также были нанесены по военным объектам возле городов Хамис-Мушайт и Джизан.