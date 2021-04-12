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В Москве поступили сообщения о минировании пяти секс-шопов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Москве поступили анонимные сообщения о минировании пяти секс-шопов. Об этом РБК сообщили два источника в управлении МВД по столице.

По данным источников, в субботу, 10 апреля, в управление внутренних дел по Западному административному округу поступило сообщение о том, что на электронную почту ФСБ России с электронного адреса прислали сообщение об угрозе взрыва в зданиях секс-шопов.

В Москве эвакуировали несколько судов после сообщений о минировании
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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В ходе осмотра помещений магазинов и прилегающей территории взрывные устройства обнаружены не были. Эвакуация из зданий не производилась. По данному факту проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК, сообщил источник.

Ранее неизвестные заявили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области. Анонимные сообщения поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья.

минирование Москва секс-шопы
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