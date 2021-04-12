В Москве поступили сообщения о минировании пяти секс-шопов
В Москве поступили анонимные сообщения о минировании пяти секс-шопов. Об этом РБК сообщили два источника в управлении МВД по столице.
По данным источников, в субботу, 10 апреля, в управление внутренних дел по Западному административному округу поступило сообщение о том, что на электронную почту ФСБ России с электронного адреса
Ранее неизвестные заявили о минировании всех школ и детских садов на территории Московской области. Анонимные сообщения поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья.