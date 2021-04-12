Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на Международной космической станции, поздравили всех землян с Днем космонавтики и 60-летием полета в космос Юрия Гагарина. Видео с поздравлениями членов экипажа 64-й экспедиции на МКС опубликовано на сайте «Роскосмоса».

«Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет, а человек, дерзнувший отправиться в этот полет, — Юрий Алексеевич Гагарин, наш соотечественник», — отметил Кудь-Сверчков. С него началась «новая история», добавил он.

По словам Новицкого, первый в мире полет Гагарина в космос стал примером героизма для последующих поколений космонавтов.

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