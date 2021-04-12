Рогозин в День космонавтики пожелал работникам отрасли новых побед

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил всех с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос.

«Дорогие друзья, коллеги, соратники! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с 60-летием полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос!» — написал он в Telegram.

Рогозин пожелал здоровья ветеранам космонавтики и новых побед работникам космической отрасли. «Слава советским героям-первооткрывателям космического пространства!» — отметил глава «Роскосмоса».

Всех землян с Днем космонавтики и 60-летием полета Гагарина поздравил и экипаж Международной космической станции (МКС) в лице космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, Олега Новицкого и Петра Дуброва. Космонавты отметили, что с полета Гагарина началась новая история и назвали это событие примером героизма для последующих поколений.