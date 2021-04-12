Эксперты посчитали, во сколько россиянину обойдется еда космонавта

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Недельный рацион космонавта обойдется россиянину в 5 283 руб., следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» и Музея космонавтики (есть у РБК).

Для исследования средней цены «корзины астронавта» использовались данные «Роскосмоса», Музея космонавтики и цены на продукты в более чем 60 торговых сетях, подключенных к сервису.

«В выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины», — говорится в исследовании.

Меню российских космонавтов МКС (Международная космическая станция) включает около 300 наименований. Всю еду для них производит Бирюлевский экспериментальный завод (БЭЗ). На сегодняшний день БЭЗ производит 90% всей космической еды для космонавтов: все, кроме сырных изделий, хлеба и рыбной продукции. Российским космонавтам могут включить в рацион говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полета.

Эксперты уточнили, что продукты, обогащенные кальцием, обязательно должны входить в меню космонавтов, поэтому американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком.