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Политика ,  
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Путин поручил определить проекты, которые получат средства ФНБ

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая подготовить перечень проектов для инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении.

Такое поручение правительству Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. Готовый проект президенту необходимо предоставить сроком до 1 мая 2021 года. Ответственным за исполнение поручения президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Силуанов назвал критерии инвестирования средств из ФНБ
Экономика
Антон Силуанов

Фонд национального благосостояния (ФНБ) является частью средств федерального бюджета, следует из описания на сайте Минфина. Целями ФНБ являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Управляет средствами ФНБ Минфин, в порядке, который определяет правительство.

Объем ФНБ по состоянию на 1 марта 2021 года составлял 13,552 трлн руб., или $182 млрд, объем ликвидной части фонда (считается в валюте на счетах Банка России) — 7,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год, или 8,7 трлн. руб.

Если текущий уровень нефтяных цен и валютного курса будет сохраняться, то ФНБ по итогам 2021 года пополнится еще на 2 трлн руб. (1,7% прогнозируемого ВВП 2021 года), оценивал ранее Минфин.

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в марте называл критерии инвестирования средств из ФНБ. По новым правилам вложения из ФНБ не могут составлять более 25% от всех инвестиций в проект, а объем заемных средств не должен превышать 40%. Он также сообщил, что вкладывать средства из фонда могут начать в ближайшие месяцы.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства. В международных сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами. На сайте фонда сообщается, что он привлек в экономику России уже 2 трлн руб., реализовав более 80 проектов. Сегодня фонд наиболее активно занимается производством, продвижением и продажами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на международных рынках. Вакцина зарегистрирована уже в 59 странах мира.

Владимир Путин ФНБ инвестиции
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