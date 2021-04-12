Путин поручил определить проекты, которые получат средства ФНБ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая подготовить перечень проектов для инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении.

Такое поручение правительству Путин дал по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности. Готовый проект президенту необходимо предоставить сроком до 1 мая 2021 года. Ответственным за исполнение поручения президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) является частью средств федерального бюджета, следует из описания на сайте Минфина. Целями ФНБ являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан России и обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Управляет средствами ФНБ Минфин, в порядке, который определяет правительство.