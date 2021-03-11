Минфин допустил пополнение ФНБ на ₽2 трлн по итогам 2021 года

Если нефтяные котировки и курс рубля сохранятся на текущих уровнях, нефтегазовые доходы бюджета по итогам 2021 года могут превысить 2 трлн руб., допустил Минфин. В этом году пополнять ФНБ нечем, сообщила ранее Счетная палата

Минфин допустил пополнение Фонда национального благосостояния по итогам 2021 года на более чем 2 трлн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния», — сказали РБК в пресс-службе.

Ранее Счетная палата сообщила, что источники для пополнения ФНБ в 2021-м исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в фонд только в следующем году.

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин отметил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, но вместо них сформировались недополученные нефтегазовые доходы. «При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году», — отметил он.