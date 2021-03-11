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Минфин допустил пополнение ФНБ на ₽2 трлн по итогам 2021 года

Если нефтяные котировки и курс рубля сохранятся на текущих уровнях, нефтегазовые доходы бюджета по итогам 2021 года могут превысить 2 трлн руб., допустил Минфин. В этом году пополнять ФНБ нечем, сообщила ранее Счетная палата
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Минфин допустил пополнение Фонда национального благосостояния по итогам 2021 года на более чем 2 трлн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния», — сказали РБК в пресс-службе.

Ранее Счетная палата сообщила, что источники для пополнения ФНБ в 2021-м исчерпаны, а дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в фонд только в следующем году.

Счетная палата не увидела источников для пополнения ФНБ в этом году
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин отметил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, но вместо них сформировались недополученные нефтегазовые доходы. «При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году», — отметил он.

Речь идет о бюджетном правиле, которое прописывает принцип накопления и использования ФНБ. При ценах на нефть выше $40 за баррель в ценах 2017 года (этот уровень ежегодно индексируют на 2%) Минфин на дополнительные доходы покупает валюту для ФНБ, а при низких ценах — тратит.

В 2021 году пополнять ФНБ будет нечем, однако никакой сенсации в этом нет, сказала РБК руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспортной группы Александра Суслина. «В 2021 году на один год было принято решение от бюджетных правил отойти, потому что кризисный год и расходы бюджета основываются не на доходах по базовой цене, а вообще на всех доходах. Иными словами, в этом году у нас просто не будет такого, чтобы у нас было превышение фактических доходов над планируемыми или заложенными при учете расходов», — пояснила она.

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Счетная палата сочла непрозрачной отчетность о ФНБ
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По словам Суслиной, никакой опасности в этом нет. «Более того, если вдруг фактическая цена на нефть резко подорожает, в таком случае возможно, что доходов бюджета будет больше, и, возможно, правительство примет решение часть этих доходов нефтегазовых сохранить в ФНБ», — допустила она.

По словам эксперта, 2021 год оказался «голодным» не столько из-за очень низкой цены на нефть, сколько потому, что кризис и расходов требуется больше. «ФНБ выполняет в этом году ту задачу ради которого создан, а будет возможность — его потом пополнят», — резюмировала Суслина.

Авторы
Екатерина Костина, Виктория Полякова
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