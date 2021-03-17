Силуанов назвал критерии инвестирования средств из ФНБ

По новым правилам вложения из ФНБ не могут составлять больше четверти всех инвестиций в проект. Вкладывать деньги из фонда, по словам главы Минфина Антона Силуанова, могут начать в ближайшие месяцы

Антон Силуанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают, что доля инвестиций из фонда не должна превышать 25% от всего объема финансирования проекта, причем объем заемных средств не должен превышать 40%, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам министра, новые правила инвестиций уже подготовлены, сейчас они находятся на рассмотрении в правительстве. «Надеемся, что в ближайшее время они будут утверждены, но если мы быстро не сможем это сделать, у нас есть действующие правила, по которым мы работали в прошлые годы», — уточнил Силуанов. Он отметил, что действующие правила, «может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели».

Силуанов сообщил, что вложение средств ФНБ может начаться в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидных средств ФНБ установленной отметки в 7% ВВП на трехлетнем горизонте, передает «Интерфакс». Президент Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству подготовить предложения о проектах для инвестирования из ФНБ в течение месяца.

Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн руб., объем ликвидной части фонда (валюта на счетах в Банке России) — 7,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год, или 8,7 трлн.