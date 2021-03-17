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Силуанов назвал критерии инвестирования средств из ФНБ

По новым правилам вложения из ФНБ не могут составлять больше четверти всех инвестиций в проект. Вкладывать деньги из фонда, по словам главы Минфина Антона Силуанова, могут начать в ближайшие месяцы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают, что доля инвестиций из фонда не должна превышать 25% от всего объема финансирования проекта, причем объем заемных средств не должен превышать 40%, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам министра, новые правила инвестиций уже подготовлены, сейчас они находятся на рассмотрении в правительстве. «Надеемся, что в ближайшее время они будут утверждены, но если мы быстро не сможем это сделать, у нас есть действующие правила, по которым мы работали в прошлые годы», — уточнил Силуанов. Он отметил, что действующие правила, «может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели».

Силуанов сообщил, что вложение средств ФНБ может начаться в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидных средств ФНБ установленной отметки в 7% ВВП на трехлетнем горизонте, передает «Интерфакс». Президент Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству подготовить предложения о проектах для инвестирования из ФНБ в течение месяца.

Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии
Бизнес
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн руб., объем ликвидной части фонда (валюта на счетах в Банке России) — 7,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 год, или 8,7 трлн.

Согласно бюджетному кодексу, инвестировать в активы помимо зарубежных гособлигаций и валютных инструментов можно ту часть средств ФНБ, которая превышает 7% ВВП (сейчас это около 600 млрд руб.). Однако на сегодняшний день нормативные акты не регламентируют правила такого инвестирования (в частности, в какие активы можно вкладывать излишек средств ФНБ).

В 2019 году и начале 2020-го Минфин, ЦБ и эксперты активно обсуждали вопрос размещения средств ФНБ, превышающих 7% ВВП, однако пандемия и обвал цен на нефть, из-за которого Минфин начал автоматически продавать валюту из своих резервов, прервали эти дискуссии. Формально правительство использовало опцию инвестирования ФНБ в части превышения 7% ВВП, когда приобрело у Банка России контрольный пакет акций Сбербанка весной 2020 года.

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В конце декабря 2020 года Силуанов заявил, что Минфин с Минэкономразвития достигли согласия насчет инвестирования ликвидной части ФНБ сверх 7% ВВП. «На следующий год около 7% ВВП — ликвидная часть ФНБ, потом 6,9% и 6,9%. Если прогноз будет пересмотрен, если будем уточнять бюджет в следующем году или когда будем готовить бюджет на следующую трехлетку и там увидим новые прогнозы по ценам на нефть, можем говорить об инвестировании части средств выше 7% ВВП», — пояснил глава Минфина.

При сохранении текущих уровней нефтяных цен и валютного курса ФНБ по итогам 2021 года пополнится еще на 2 трлн руб. (1,7% прогнозируемого ВВП 2021 года), оценивал Минфин на прошлой неделе.

Авторы
Георгий Перемитин, Иван Ткачёв
Антон Силуанов ФНБ Правила инвестиций
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