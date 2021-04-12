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Пандемия коронавируса ,  
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В Тюмени закрыли первый обсерватор в России, открытый из-за COVID

Дезинфекция санатория «Градостроитель»
Дезинфекция санатория «Градостроитель» (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

В России закрылся первый обсерватор, открытый из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Оперативный штаб. Тюмень».

Как сообщается в штабе, к 11 апреля все пациенты обсервационного госпиталя «Градостроитель» завершили лечение. Теперь санаторий, на базе которого открывали обсерватор, вернется к основному профилю работы — реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

При этом в санаторий по-прежнему будут направляться на реабилитацию люди, которые тяжело перенесли коронавирус. «В течение недели учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю», — сообщают в штабе.

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
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5 февраля 2020 года в тюменский аэропорт Рощино эвакуировали первых россиян из Китая (Ухань), где началась вспышка коронавируса, и доставили в санаторий «Градостроитель». В Тюмень прибыли 80 человек (78 — россияне, один является гражданином Армении и еще один — Таджикистана). Заболевших на борту не было. Второй самолет привез 64 человека.

Обсерватор «Градостроитель» был открыт 5 февраля 2020 года. Накануне открытия в Тюмень проверить работу обсерватора приезжали главный государственный санитарный врач Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в России в конце января.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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тюмень китай коронавирус карантин
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