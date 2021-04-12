В Тюмени закрыли первый обсерватор в России, открытый из-за COVID

Дезинфекция санатория «Градостроитель» (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

В России закрылся первый обсерватор, открытый из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Оперативный штаб. Тюмень».

Как сообщается в штабе, к 11 апреля все пациенты обсервационного госпиталя «Градостроитель» завершили лечение. Теперь санаторий, на базе которого открывали обсерватор, вернется к основному профилю работы — реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

При этом в санаторий по-прежнему будут направляться на реабилитацию люди, которые тяжело перенесли коронавирус. «В течение недели учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю», — сообщают в штабе.

5 февраля 2020 года в тюменский аэропорт Рощино эвакуировали первых россиян из Китая (Ухань), где началась вспышка коронавируса, и доставили в санаторий «Градостроитель». В Тюмень прибыли 80 человек (78 — россияне, один является гражданином Армении и еще один — Таджикистана). Заболевших на борту не было. Второй самолет привез 64 человека.