В Ангарске из-за пожара в детском саду эвакуировали более 150 детей

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Ангарске Иркутской области при пожаре в детском саду эвакуировали 154 ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

«На момент прибытия пожарных персоналом учреждения были эвакуированы 154 ребенка», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, информация о пожаре в детском саду №19 поступила в 10:25 (05:25 мск). В 10:34 (05:36 мск) пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС агентству уточнили, что детей распределили по ближайшим детским садам, некоторых забрали родители.