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В Ангарске из-за пожара в детском саду эвакуировали более 150 детей

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Ангарске Иркутской области при пожаре в детском саду эвакуировали 154 ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

«На момент прибытия пожарных персоналом учреждения были эвакуированы 154 ребенка», — говорится в сообщении.

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По данным спасателей, информация о пожаре в детском саду №19 поступила в 10:25 (05:25 мск). В 10:34 (05:36 мск) пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС агентству уточнили, что детей распределили по ближайшим детским садам, некоторых забрали родители.

8 апреля спасатели эвакуировали 30 человек из общежитии политехнического колледжа Сахалинского государственного университета (СахГУ). Пожар тушили 16 сотрудников и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших не было.

пожар Иркутская область Ангарск ГУ МЧС России
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