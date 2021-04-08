На Сахалине спасатели эвакуировали 30 человек из горящего общежития

В Южно-Сахалинске произошел пожар в общежитии политехнического колледжа Сахалинского государственного университета (СахГУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из окна на четвертом этаже здания, произошло короткое замыкание с последующим горением в одной из комнат на площади 2 кв. метра», — сообщили спасатели.

В результате происшествия сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек. Возгорание было ликвидировано.

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