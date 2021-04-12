Лавров назвал условие мира в космосе

Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос призвал к переговорам по запрету размещения там любого оружия и применения силы. Текст приводится на сайте МИДа.

Условием использования космоса «в созидательных целях, на благо всего человечества» он назвал «гарантированное предотвращение гонки вооружений».

«Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», — заявил Лавров.

В Москве убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться одним из ключевых направлений международной повестки дня, добавил глава внешнеполитического ведомства.