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Лавров назвал условие мира в космосе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос призвал к переговорам по запрету размещения там любого оружия и применения силы. Текст приводится на сайте МИДа.

Условием использования космоса «в созидательных целях, на благо всего человечества» он назвал «гарантированное предотвращение гонки вооружений».

«Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», — заявил Лавров.

В Москве убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться одним из ключевых направлений международной повестки дня, добавил глава внешнеполитического ведомства.

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Летом прошлого года МИД России, комментируя стратегию космической обороны США в ответ на «угрозу» со стороны России и Китая, обвинил Вашингтон в агрессии, цель которой — «обеспечение американского военного превосходства в космосе».

По мнению дипломатов, космос для Соединенных Штатов является ареной для боевых действий, причем не только оборонительных, но и для «нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства», а партнерам и союзникам Вашингтон отводит лишь вспомогательную роль.

В Пентагоне, в свою очередь, обвиняли Россию и КНР в превращении космического пространства «в область ведения боевых действий».

Сергей Лавров космос гонка вооружений
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