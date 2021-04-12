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На двух жителей Ленобласти завели дело за покушение на убийство подростка

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Двум жителям города Волхова 2003 года рождения инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору).

На данный момент следствие установило, что 9 апреля 18-летний и 17-летний юноши (оба были пьяны) заманили подростка в ангар, чтобы убить его. 18-летний молодой человек несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в голову своей жертвы. Кроме того, на теле несовершеннолетнего были обнаружены следы побоев, удушения и ожогов. Однако умысел нападавших не удался: подросток смог оказать сопротивление и убежать. Мотивом преступления стала неприязнь.

В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики в школе
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

«По уголовному делу произведены осмотры места происшествия и жилища одного из подозреваемых, изъят пневматический пистолет и вещественные доказательства, имеющие значение по делу. Назначены медицинские, баллистическая судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Как рассказали РБК в региональной полиции, потерпевший — 17-летний студент колледжа. Несколько дней назад он вышел из дома, и связь с ним оборвалась. Его мать сообщила об исчезновении сына в полицию. Полицейские прибыли в дом, где живет студент. На его лице и теле были ушибы и ссадины. Как рассказал подросток, 9 апреля он был в гостях у своего 18-летнего знакомого и выпивал в компании. Затем он и его двое знакомых пошли в заброшенный ангар, где употребляли «токсические вещества». Там они поссорились. Двое молодых людей избили подростка, обстреляли из пневматического пистолета, а затем облили стеклоочистителем и подожгли. После этого они скрылись.

Совершеннолетнего подозреваемого привлекли к ответственности по ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ), а второго нападавшего — по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

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