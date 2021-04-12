На двух жителей Ленобласти завели дело за покушение на убийство подростка

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Двум жителям города Волхова 2003 года рождения инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору).

На данный момент следствие установило, что 9 апреля 18-летний и 17-летний юноши (оба были пьяны) заманили подростка в ангар, чтобы убить его. 18-летний молодой человек несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в голову своей жертвы. Кроме того, на теле несовершеннолетнего были обнаружены следы побоев, удушения и ожогов. Однако умысел нападавших не удался: подросток смог оказать сопротивление и убежать. Мотивом преступления стала неприязнь.

«По уголовному делу произведены осмотры места происшествия и жилища одного из подозреваемых, изъят пневматический пистолет и вещественные доказательства, имеющие значение по делу. Назначены медицинские, баллистическая судебные экспертизы», — говорится в сообщении.