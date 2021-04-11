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В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на студента

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на 17-летнего студента в Волховском районе Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

«Полицией задержаны двое жителей Волховского района, в ходе конфликта нанесшие травмы студенту колледжа», — сообщили в ведомстве.

Вечером 9 апреля в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее несовершеннолетний сын два дня назад ушел из дома и не выходит на связь. Полицейские прибыли в дом, где проживает студент. На его лице и теле были ушибы и ссадины. В ходе опроса подросток рассказал, что 9 апреля он был в гостях у своего 18-летнего знакомого, где они вместе с еще одним несовершеннолетним знакомым распивали алкоголь.

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Фото:МВД РФ

Позже все трое отправились в заброшенный ангар, где употребляли «токсические вещества». Между ними завязался конфликт, и двое знакомых подростка избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а затем облили стеклоочистителем и подожгли. По данным Следственного комитета, одна из пуль попала ему в веко, а две другие — в ноги.

Нападавшие скрылись, пострадавший подросток обратился в больницу, где ему оказали медпомощь и отправили на домашнее лечение.

Полицейские разыскали нападавших, задержали их и доставили в отделение. У них изъяли пневматический пистолет с патронами, аэрозольный баллончик и пустую бутылку из-под спиртного.

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Совершеннолетнего участника нападения привлекли по ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ). В отношении второго нападавшего завели дело по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Материалы направили в Следственный комитет.

О ходе и результатах проверочных мероприятий следователи должны будут докладывать лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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