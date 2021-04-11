В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на студента

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Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на 17-летнего студента в Волховском районе Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону.

«Полицией задержаны двое жителей Волховского района, в ходе конфликта нанесшие травмы студенту колледжа», — сообщили в ведомстве.

Вечером 9 апреля в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее несовершеннолетний сын два дня назад ушел из дома и не выходит на связь. Полицейские прибыли в дом, где проживает студент. На его лице и теле были ушибы и ссадины. В ходе опроса подросток рассказал, что 9 апреля он был в гостях у своего 18-летнего знакомого, где они вместе с еще одним несовершеннолетним знакомым распивали алкоголь.

Позже все трое отправились в заброшенный ангар, где употребляли «токсические вещества». Между ними завязался конфликт, и двое знакомых подростка избили его, обстреляли из пневматического пистолета, а затем облили стеклоочистителем и подожгли. По данным Следственного комитета, одна из пуль попала ему в веко, а две другие — в ноги.