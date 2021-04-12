Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Представитель ОАЭИ пострадал при падении на ядерном объекте в Натанзе Общество, 02:21 В Великобритании наступил день, когда премьер сможет выпить в пабе пива Общество, 02:00 Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку по делу MH17 Политика, 01:44 СМИ узнали о планах Microsoft купить причастную к созданию Siri компанию Бизнес, 01:24 Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики Технологии и медиа, 01:05 Хронология подготовки и полета Гагарина в космос. Видео Технологии и медиа, 01:00 Премьер Украины сообщил о создании системы перехода на стандарты НАТО Политика, 00:49 Открывшего стрельбу в гавайском отеле мужчину нашли мертвым Общество, 00:06 Аналитики указали на зависимость банков от «иглы льготных кредитов» Финансы, 00:00 Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму Бизнес, 00:00 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 11 апр, 23:59 Россиянка Кудерметова впервые получила титул WTA Спорт, 11 апр, 23:52 Лавров указал на наличие предпосылок для контактов с Египтом по вакцине Политика, 11 апр, 23:47 Дерби указало на старого чемпиона и тренера «Спартака». Итоги 25-го тура Спорт, 11 апр, 23:32
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Политика ,  
0 

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку записей телефонных разговоров, которые, как утверждают голландские СМИ, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng — бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский.

«У нас нет комментариев», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, добавив, что не знают, как аудиозаписи попали к журналистам.

Накануне журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) сообщили, что получили доступ к аудиокассетам с разговорами по телефону, которые якобы вел Дубинский до, во время и после крушения рейса MH17, их записали спецслужбы Украины. Подлинность этих записей подтвердила NOS Совместная следственная группа (JIT), расследующая авиакатастрофу.

Фигурант дела, как следует из записей, не знал о крушении пассажирского самолета в течение нескольких часов, указала NOS. Приблизительно через полчаса после катастрофы Дубинский узнал от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Примерно через два часа он выясняет, что в это время был сбит малайзийский лайнер. Как рассказали ему сослуживцы, Boieng сбил украинский военный самолет, после чего сепаратисты якобы поразили из «Бука» истребитель.

Суд решил приобщить к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз-Антея»
Политика
Фрагмент корпуса самолета, обстрелянного из зенитного комплекса &laquo;Бук-М1&raquo;, на пресс-конференции представителей концерна &laquo;Алмаз-Антей&raquo;, посвященной результатам эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского Boeing 777, сбитого 17 июля 2014 года над Украиной

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто не выжил. По версии следствия, Boieng был сбит ракетой из системы «Бук», принадлежавшей российской стороне. Москва отрицает свою причастность к крушению рейса MH17, называя международное расследование предвзятым и политизированным. Осенью прошлого года Россия отказалась от трехсторонних консультаций по делу МН17.

Кроме главы разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дубинского по делу об авиакатастрофе заочно проходят экс-заместитель главы разведки Олег Пулатов, сотрудник ФСБ и экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Как дневной сон помогает быть бодрее и продуктивнее РБК Pro: для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

Защита ранее предлагала изучить альтернативные версии крушения. В частности, были выдвинуты версии, что самолет сбил истребитель и что ракету запустили из зенитного комплекса украинской армии. Суд же в Гааге отказался их рассматривать.

В ноябре прошлого года в Гааге возобновился судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boieng.

Нидерланды утечка малайзийский Boeing крушение MH17
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Нидерланды отказались от расследования по незакрытому небу в деле MH17
Политика
Суд в Нидерландах счел необходимым допрос российских военных по делу MH17
Политика
Фигурант дела MH17 заявил об увольнении из армии еще в 2008 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter