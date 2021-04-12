Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку записей телефонных разговоров, которые, как утверждают голландские СМИ, вел подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boieng — бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский.

«У нас нет комментариев», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, добавив, что не знают, как аудиозаписи попали к журналистам.

Накануне журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) сообщили, что получили доступ к аудиокассетам с разговорами по телефону, которые якобы вел Дубинский до, во время и после крушения рейса MH17, их записали спецслужбы Украины. Подлинность этих записей подтвердила NOS Совместная следственная группа (JIT), расследующая авиакатастрофу.

Фигурант дела, как следует из записей, не знал о крушении пассажирского самолета в течение нескольких часов, указала NOS. Приблизительно через полчаса после катастрофы Дубинский узнал от сослуживцев, что они якобы сбили украинский истребитель. Примерно через два часа он выясняет, что в это время был сбит малайзийский лайнер. Как рассказали ему сослуживцы, Boieng сбил украинский военный самолет, после чего сепаратисты якобы поразили из «Бука» истребитель.