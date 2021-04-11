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Историки ответили на сообщения об украинском происхождении богатырей

Памятник персонажу былин богатырю Илье Муромцу в Киеве
Памятник персонажу былин богатырю Илье Муромцу в Киеве (Фото: РИА Новости)

Персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии, сообщил РБК профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Антон Горский.

Так эксперт прокомментировал сообщение, которое 6 апреля появилось на сайте украинского канала «Украина 24». СМИ утверждало, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович были украинскими фольклорными персонажами. Россия же, в свою очередь, «украла украинские предания», говорится на сайте канала.

Горский поясняет, что «когда речь идет о фольклорных персонажах, довольно нелепо пытаться их «приурочивать» к современным реалиям. Есть прототипы у былинных персонажей, есть разные мнения по этому поводу».

По его словам, во времена, описываемые в былинах, не было ни Украины, ни России. При этом все персонажи были из разных городов, расположенных на территории современных двух стран. Горский добавил, принадлежность к одной из национальностей — деление более позднего времени.

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Доцент исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Федор Гайда указал, что основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Он указывает, что эти данные были собраны в XIX веке в качестве устного народного творчества. Частично они подтверждаются другими источниками.

По словам Гайды, украинское устное народное творчество былинных персонажей «не запомнило».

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«Все украинские песни, так называемые думы, касаются гораздо более позднего времени, «казацкого времени». Там персонажи XVI, XVII, XVIII веков. Местные люди, вероятно, будучи в гуще исторических событий, не запомнили более раннего времени», — поясняет эксперт. При этом люди, жившие на окраине Руси, не принимали активного участия в более поздних событиях и пересказывали более древние предания, заключил Гайда.

Ранее, в начале марта, экс-глава Украины Петр Порошенко раскритиковал Всемирный экономический форум (ВЭФ), разместивший на сайте список «Женщины в истории, сформировавшие мир». Недовольство политика вызвало то, что княгиня Ольга, правившая Киевской Русью с 945 по 960 год, была названа в этом перечне «прародительницей современной России». После этого ВЭФ убрал имя Ольги из опубликованного списка.

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