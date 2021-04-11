Историки ответили на сообщения об украинском происхождении богатырей

Памятник персонажу былин богатырю Илье Муромцу в Киеве (Фото: РИА Новости)

Персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии, сообщил РБК профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Антон Горский.

Так эксперт прокомментировал сообщение, которое 6 апреля появилось на сайте украинского канала «Украина 24». СМИ утверждало, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович были украинскими фольклорными персонажами. Россия же, в свою очередь, «украла украинские предания», говорится на сайте канала.

Горский поясняет, что «когда речь идет о фольклорных персонажах, довольно нелепо пытаться их «приурочивать» к современным реалиям. Есть прототипы у былинных персонажей, есть разные мнения по этому поводу».

По его словам, во времена, описываемые в былинах, не было ни Украины, ни России. При этом все персонажи были из разных городов, расположенных на территории современных двух стран. Горский добавил, принадлежность к одной из национальностей — деление более позднего времени.