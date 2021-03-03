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Правнук репрессированного сообщил о жалобе в полицию сына сотрудника НКВД

Степан Карагодин
Степан Карагодин (Фото: karagodin.org)

В Новосибирске полиция начала проверку в отношении исследователя Дениса Карагодина, который ведет расследование обстоятельств гибели своего прадеда Степана Карагодина в 1938 году, сообщается на сайте активиста Karagodin.org.

Как сообщил Карагодин, поводом стало заявление Сергея Митюшова, которого он называет сыном сотрудника НКВД Алексея Митюшова. Заявитель считает, что приведенные в расследовании данные дискредитируют его отца: там, в частности, говорится, что подпись Алексея Митюшова стоит на выписке из акта о расстреле прадеда Карагодина.

2 марта Дениса Карагодина опросила полиция, говорится на его сайте. Активист сообщил, что располагает сведениями о Митюшове «как о человеке, принявшем участие в убийстве его прадеда». По словам Карагодина, всю информацию он получил из официальных данных МВД, ФСБ, военной прокуратуры, Миниобороны и государственных муниципальных и политических архивов.

«На каждый изложенный факт в досье Митюшова имеется соответствующий официальный документ Российской Федерации, подтверждающий этот факт», — говорится на сайте Карагодина.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области РБК не смогли предоставить оперативный комментарий. «Уточняем информацию на данный момент», — заявили там.

Степан Карагодин был расстрелян 21 января 1938 года в томской тюрьме № 3 тюремного отдела УНКВД по Новосибирской области СССР (ныне — ФКУ СИЗО-1 г. Томска, УФСИН России по Томской области), сообщается на сайте Karagodin.org со ссылкой на архив управления ФСБ по Томской области.

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Сайт Karagodin.org был создан в 2012 году, Денис Карагодин выкладывает там все документы о расследовании обстоятельств смерти своего прадеда. Он делает это, чтобы найти останки либо место захоронения Степана Карагодина, привлечь к уголовной ответственности причастных к его гибели и собрать архивные документы, касающиеся его судьбы.

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