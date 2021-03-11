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ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка великих женщин после поста Порошенко

Пётр Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал княгиню Ольгу из опубликованного к 8 Марта списка «Женщины в истории, сформировавшие мир». Информация об этом появилась на сайте ВЭФ.

«В предыдущей версии статьи упоминалась святая Ольга. Мы убрали это упоминание из-за противоречивых исторических данных», — говорится на сайте форума.

Ранее, 11 марта, экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал ВЭФ из-за того, что княгиня Ольга была названа русской правительницей.

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«Представьте мою обиду, когда я прочел, что Всемирный экономический форум называет нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России», — написал Порошенко.

В старой версии статьи, которая сохранилась в кэше сайта, говорится, что Ольга — «прародительница современной России». В статье упоминались краткие биографические факты о княгине. При этом мужа Ольги князя Игоря авторы назвали Иваном.

Княгина Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год. Она пришла к власти после того, как ее мужа — князя Игоря — убили древляне, которым он произвольно повысил размер взимаемой дани. Согласно «Повести временных лет», Ольга отомстила древлянам: часть сожгла, часть отравила, а часть закопала заживо.

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Впоследствии Ольга приняла христианство по византийскому образцу. Сейчас ее почитают как святую в православной и католической церквях.

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