ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка великих женщин после поста Порошенко

Пётр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал княгиню Ольгу из опубликованного к 8 Марта списка «Женщины в истории, сформировавшие мир». Информация об этом появилась на сайте ВЭФ.

«В предыдущей версии статьи упоминалась святая Ольга. Мы убрали это упоминание из-за противоречивых исторических данных», — говорится на сайте форума.

Ранее, 11 марта, экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал ВЭФ из-за того, что княгиня Ольга была названа русской правительницей.

«Представьте мою обиду, когда я прочел, что Всемирный экономический форум называет нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России», — написал Порошенко.