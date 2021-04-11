В Новой Москве неизвестный вынес из храма икону и драгоценности

Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково (Фото: hram-puchkovo.me-ga.ru)

В деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы неизвестный вынес икону и ювелирные изделия из местной церкви — храма Казанской иконы Божией матери. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МВД.

«11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в Троицком округе, поселение Первомайское, деревня Пучково. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный проник в помещение, похитил икону и ювелирные изделия», — говорится в сообщении.

Полиция ведет поиски злоумышленника.



«РИА Новости» со ссылкой на прихожан храма передает, что злоумышленник выкинул икону, оставив себе все золото. Агентство также сообщило, что ограбление произошло минувшей ночью. Сторож, который был на территории храма, ничего не услышал и лишь утром обнаружил, что здание церкви вскрыли.

В самом храме агентству сообщили, что украденное золото — пожертвования от прихожан. Сейчас на территории церкви работают кинологи.