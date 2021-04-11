Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 19:07 Эрдоган — о Крыме, обыск у главреда «Важных историй». Главное за выходные Общество, 18:46 Референдум о поправках в Конституцию Киргизии признали состоявшимся Политика, 18:38 Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Сочи» Спорт, 18:29 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 18:18 Синоптики допустили рекордно теплую погоду в Москве в среду Общество, 18:10 В Новой Москве неизвестный вынес из храма икону и драгоценности Общество, 18:07 Полузащитник «Реала» пропустит остаток сезона после матча с «Барселоной» Спорт, 18:02 В Совфеде ответили на призывы ужесточить санкции против России Политика, 17:52 СМИ опубликовали разговоры подозреваемого по делу MH17 в день трагедии Общество, 17:45 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 17:29 Олимпийская чемпионка Грищук назвала Тарасову «ужасным человеком» Спорт, 17:20 ЕС выразил озабоченность из-за обыска у главреда «Важных историй» Политика, 17:17 Глава партии Меркель призвал быстрее определиться с кандидатом в канцлеры Политика, 17:13
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Общество ,  
0 

В Новой Москве неизвестный вынес из храма икону и драгоценности

Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково
Храм Казанской иконы Божией Матери в Пучково (Фото: hram-puchkovo.me-ga.ru)

В деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы неизвестный вынес икону и ювелирные изделия из местной церкви — храма Казанской иконы Божией матери. Об этом РБК сообщили в столичном управлении МВД.

«11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в Троицком округе, поселение Первомайское, деревня Пучково. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный проник в помещение, похитил икону и ювелирные изделия», — говорится в сообщении.

Полиция ведет поиски злоумышленника.

В Париже злоумышленники ограбили «лучший в мире отель»
Общество
Фото:fourseasons.com

«РИА Новости» со ссылкой на прихожан храма передает, что злоумышленник выкинул икону, оставив себе все золото. Агентство также сообщило, что ограбление произошло минувшей ночью. Сторож, который был на территории храма, ничего не услышал и лишь утром обнаружил, что здание церкви вскрыли.

В самом храме агентству сообщили, что украденное золото — пожертвования от прихожан. Сейчас на территории церкви работают кинологи.

Диакон и клирик храма Игорь Мережко рассказал РБК, что факт кражи иконы был, но ее уже нашли. «Другой информации дать не могу, проводятся следственные действия», — добавил Мережко.

В октябре прошлого года неизвестный похитил икону из московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Против грабителя возбудили дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК России (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»).

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Как дневной сон помогает быть бодрее и продуктивнее РБК Pro: для банкиров и ботанов. Как Nike создала культ дефицита

новости ограбление храм церковь
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
Во Франции избили и ограбили экс-владельца Adidas миллионера Тапи
Общество
В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка
Общество
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом попытался ограбить магазин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter