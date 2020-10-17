В Москве украли икону из храма Успения Пресвятой Богородицы

В центре Москвы неизвестный похитил из храма икону. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

Также о происшествии сообщают агентство «Москва» и телеканал РЕН ТВ. По их данным, ограбление произошло в храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что пропажу иконы Божией Матери «Помощница в родах» обнаружила смотрительница церковной лавки. Она попыталась задержать грабителя, но тот ее оттолкнул и покинул храм.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что 15 октября в полицию поступило сообщение, что по адресу Успенский пер., д. 4, стр. 5 произошла кража. В этот же день подозреваемый был задержан по месту фактического проживания, икону у него изъяли.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК России (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»). Максимальная мера наказания по данной статье — лишение свободы сроком до семи лет.