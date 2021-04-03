В Гидрометцентре спрогнозировали солнечную погоду в Москве

В ближайшие дни в столице ожидается преимущественно солнечная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его данным, солнечные дни ожидаются уже в субботу, 3 апреля и продлятся до середины следующей недели.

«В субботу будет проглядывать солнышко. Мы прогнозируем облачно с прояснениями, но солнечные лучи уже можно будет ловить. Начиная с воскресенья, мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что такая погода благоприятна для солнечных ванн.